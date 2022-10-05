Jandarma ekiplerinden öğrencilere eğitim Güncel Haberler Karaman'da Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine çeşitli eğitimler verildi. Karaman'da Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine çeşitli eğitimler verildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ekipler tarafından Karaman Merkez sorumluluk bölgesinde bulunan Başarı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine çeşitli konularda eğitimler verildiği bildirildi. Açıklamada, "Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvanların hayatımızdaki yeri, önemi ve hayvan sevgisinin aşılanması, HAYDİ uygulaması, trafik kuralları, serviste uyulması gereken kurallar konularında 780 öğrenciye eğitim verildi. Ayrıca okulda bulunan öğrencilere Asayiş Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü Asayiş Köpekleri tarafından tanıtım ve gösteri faaliyeti yapıldı." denildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çetin Karaman Merkez Jandarma Karaman Güncel Haberler

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