Jandarma ekiplerince deprem bölgesindeki hayvanlara mama desteği Güncel Haberler 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye giden jandarma ekipleri, buradaki sahipsiz hayvanlara mama desteğinde bulundu. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye giden jandarma ekipleri, buradaki sahipsiz hayvanlara mama desteğinde bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri afetin yaşandığı bölgede faaliyetlerine devam ediyor. Burada afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve asayişin sağlanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, depremin ardından bölgede yem bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara mama desteği verdi. Ekipler, yardım faaliyetleri kapsamında bölgedeki farklı noktalara hayvanlar için mama bıraktı. ??????? Kaynak: AA / Güncel Jandarma Sinop Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Jandarma ekiplerince deprem bölgesindeki hayvanlara mama desteği - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.