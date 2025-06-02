Jandarma Ekipleri Yesemek Müzesi'nde KADES Uygulamasını Tanıttı

Jandarma Ekipleri Yesemek Müzesi'nde KADES Uygulamasını Tanıttı
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İslahiye Jandarma Komutanlığı, tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi'nde kadınlara KADES uygulamasını tanıtarak, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturdu.

İslahiye Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçilere Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

İslahiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulamayı daha fazla kadın vatandaşın telefonuna yüklemesini sağlamak amacıyla "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine" dair kanunun anlatılmasına yönelik çalışma yaptı.

Tarihi Yesemek Açık Hava Müzesi'nde, stant kuran ekipler, müzeyi ziyarete gelen kadınlara cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edildiği bir uygulama olan KADES Aplikasyonu anlattı.

Ekipler, ziyaretçilere hazırlanan broşürleri de dağıttı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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