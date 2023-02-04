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Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

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Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 buçuk kilogram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 750 TL para ele geçirilirken, konuya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 buçuk kilogram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 750 TL para ele geçirilirken, konuya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde Yalı Mahallesi'nde ikamet eden V.T. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğunu tespit etti. Harekete geçen ekiplerce şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda; 1 buçuk kilogram bonzai, 5 gram kenevir tohumu, 25 gram kubar esrar, 4 adet sentetik uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 500 miligram AM 2201 isimli uyuşturucu madde, 1 adet pala, 2 adet bıçak ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 750 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Sakarya 3. Sayfa Güncel Haberler

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