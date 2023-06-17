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Jandarma ekipleri sürünün yoldan geçmesine yardım etti

Jandarma ekipleri sürünün yoldan geçmesine yardım etti

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Karabük'te jandarma ekiplerinin sağanak sırasında sürünün yoldan geçmesine yardım etmesi cep telefonuyla kaydedildi. Eflani-Pınarbaşı kara yolunda devriye gezen jandarma ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yer aldığı sürünün yoldan geçmeye çalıştığını fark edince ekip aracıyla trafiği kontrollü kapattı. Ekipler, hayvanların güvenli şekilde geçişinin ardından trafiği normale çevirdi. Sürünün sahibi jandarma ekibine teşekkür etti. Sürünün yoldan geçişi bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te jandarma ekiplerinin sağanak sırasında sürünün yoldan geçmesine yardım etmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Eflani-Pınarbaşı kara yolunda devriye gezen jandarma ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yer aldığı sürünün yoldan geçmeye çalıştığını fark edince ekip aracıyla trafiği kontrollü kapattı.

Ekipler, hayvanların güvenli şekilde geçişinin ardından trafiği normale çevirdi.

Sürünün sahibi jandarma ekibine teşekkür etti.

Sürünün yoldan geçişi bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Jandarma Karabük Güncel Haberler

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