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Jandarma ekipleri su baskınlarından etkilenen vatandaşların yardımına koştu

Jandarma ekipleri su baskınlarından etkilenen vatandaşların yardımına koştu

Güncel Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerindeki yoğun yağış nedeniyle su baskınları oluşurken, jandarma ekipleri vatandaşın yardımına koştu. Su baskınından etkilenen vatandaşlar temizlik çalışması başlattı. Mahalle genelinde su baskınlarının zarara yol açtığı yol güzergahında gerçekleştirilen çalışmalara jandarma ekipleri de destek verdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerindeki yoğun yağış nedeniyle su baskınları oluşurken, jandarma ekipleri vatandaşın yardımına koştu.

Nazilli Demirciler Mahallesi'nde gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskınında bir evin bahçesinde tesfiye maksatlı örülen duvar yıkıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı olurken, su baskınından etkilenen vatandaşlar temizlik çalışması başlattı. Mahalle genelinde su baskınlarının zarara yol açtığı yol güzergahında gerçekleştirilen çalışmalara jandarma ekipleri de destek verdi. Temizlik ve yol yapım çalışmalarının sürdüğü bölgede, jandarma ekipleri de vatandaşların işlemlerine yardımcı oluyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Nazilli Aydın Güncel Haberler

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