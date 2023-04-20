Jandarma ekipleri son iftarını görev başında yaptı
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Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazanın son iftarını Ankara'da asayiş ve trafik denetimi kontrol noktasında yaptı.
Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazanın son iftarını Ankara'da asayiş ve trafik denetimi kontrol noktasında yaptı.
Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için Türkiye genelinde trafik tedbirleri artırıldı.
Ankara-Konya kara yolundaki kontrol noktasında jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, bazı araçların plaka sorgulaması yapıldı, sürücülere emniyet kemerlerini takmaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye edildi.
Denetim noktasında bulunan jandarma personeli ramazan ayının son gününde iftarını görev başındayken yaptı.
Denetimler, bayram süresince de yoğun şekilde devam edecek.