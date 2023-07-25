Jandarma Ekipleri Şeftali Festivalinde Kadına Şiddete Hayır Mesajı Verdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, geçtiğimiz hafta sonu Adala Mahallesi'nde gerçekleştirilen 25. Şeftali Festivali'ne katıldı. Jandarma ekipleri burada kadına şiddete hayır parolası ile buradaki vatandaşlarla bir pankart açarak mesaj verdi.

İçişleri Bakanlığının 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla başlattığı proje çerçevesinde Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli Belediyesi tarafından Adala Mahallesi'nde bu yıl 25.'si düzenlenen Adala Şeftali Festivali'ne katıldı. Sevilen sanatçılar Ankaralı Ayşe Dinçer ve Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Deniz Toprak'ın katıldığı konser alanında ekipler, kadına el kalkamaz pankartı açtı. Jandarma ekipleri festivalde ayrıca kadınlara KADES uygulamasını tanıtıp, broşür dağıttı. - MANİSA