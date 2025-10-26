Jandarma Ekipleri Öğrencilere Kışlık Kıyafet Yardımında Bulundu

Muş'ta jandarma ekipleri, köy okulundaki öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Bakırcılar Köyü İlkokulu'ndaki öğrenciler için kampanya başlattı.

Alınan kışlık kıyafetler ve çeşitli hediyeler kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Bakırcılar köyüne getirildi.

Buradaki okulda öğrencilerle bir araya gelen askerler, çocuklarla vakit geçirip sohbet etti, "Tim 112 Jandarma" çizgi filmini izletti.

Askerler, yakından ilgilendikleri öğrencilere bot, mont ve çeşitli hediyeler verdi, okulun yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Jandarmanın görev yaparken kullandığı araçlar ve arama kurtarma köpeği de öğrencilerin ilgi odağı oldu.