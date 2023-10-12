Jandarma ekipleri Kavacık Şehit Oğuz Yelken İlkokulunu ziyaret etti.
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Edirne'de jandarma ekipleri vatan sevgisi söyleşisi gerçekleştirdi.
Edirne'de jandarma ekipleri vatan sevgisi söyleşisi gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çocukları bilgilendirme çalışmaları sürüyor.
Edirne Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Uzunköprü ilçesindeki Kavacık Şehit Oğuz Yelken İlkokulunu ziyaret etti.
Vatan sevgisi söyleşisinin gerçekleştirildiği programda ekipler jandarmanın tanıtımını da yaptı.
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nün de kutlandığı etkinlikte, öğrenciler programa getirilen narkotik arama köpeğine ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Güncel