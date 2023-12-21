Jandarma ekipleri hareketsiz bebeği hayata döndürdü

ADIYAMAN'da, hareketsiz yatan bebeği gören annenin çığlıklarına yetişen jandarma ekipleri, kalp masajı ve suni teneffüsle 4 aylık İkra'yı hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Siteler Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte meydana geldi. Dilan Tatbaş, 4 aylık bebeği İkra'yı hareketsiz görünce çığlıklar içinde yardım istedi. Bu sırada konteyner kentte devriye görevi yapan jandarma ekipleri, küçük bebeği kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik İkra, Bebek Yoğun Bakım Servisi'ne alındı.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin bebeğe kalp mesajı ve suni teneffüs yapması ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Minik İkra'nın tedavisinin sürdüğü hastanenin doktorlarından Özlem Çolak, küçük bebeğin hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadığını belirterek, takibinin sürdüğünü söyledi.