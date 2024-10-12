Jandarma Ekipleri Erzurum Kırsalında Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Seminerleri Düzenliyor

Erzurum'un kırsal mahallelerini dolaşan jandarma ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı seminerler düzenleyip vatandaşları uyarıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlulukla mücadele konusunda toplum ile kolluk işbirliğini güçlendirmek amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda il genelinde toplam 234 mahallede çalışma başlatan ekipler, gelişen teknolojik imkanlarla son zamanlarda vatandaşların mağdur olduğu dolandırıcılık olaylarına ilişkin vatandaşları uyarıp bilgilendirici broşür dağıtıyor.

Önleyici kolluk devriyeleri ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce muhtarlar, imamlar ve öğretmenler olmak üzere tüm kamu görevlilerine dolandırıcılık olaylarına dikkati çekmek için seminerler düzenleyen ekipler, sahte internet siteleri, telefonla dolandırıcılık gibi olaylara karşı bilgilendirici broşürler dağıtıyor.