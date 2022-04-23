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Jandarma ekipleri, çocukların bayramını kutladı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Jandarma ekipleri, çocukların bayramını kutladı

Kocaeli'de jandarma ekipleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de jandarma ekipleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı binasında düzenlenen etkinliğe, kentteki çeşitli ilçelerden gelen yaklaşık 100 çocuk katıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklar, "Tim Jandarma" isimli çocuk filmini izledi.

Birlik envanterinde bulunan bazı araçları tanıyan çocuklar, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ekipleri, komando timi ile KOM Şube Müdürlüğüne bağlı köpek timinin gösterisini izledi.

Daha sonra kendileri için hazırlanan "komando parkurunda" eğlenen çocuklara, etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Jandarma, 23 Nisan, Kocaeli, Çocuk, Güncel, Haberler

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