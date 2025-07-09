Jandarma Ekipleri Çiftçilere Anız Yangınlarına Karşı Uyarıda Bulundu

Jandarma Ekipleri Çiftçilere Anız Yangınlarına Karşı Uyarıda Bulundu
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, anız ve örtü yangınlarına karşı bireyleri bilinçlendirmek amacıyla, hasat dönemindeki köyleri ziyaret ederek, çiftçilere önlem almaları konusunda bilgi verdi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anız ve örtü yangınlarına karşı köylerde uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar ilçesine bağlı Kelismailuşağı, Büyükabdiuşağı, Himmetuşağı ve Çebişler köylerinde buğday ve arpa hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Vatandaşlara, anız ve örtü yangınlarına karşı önlem alınması için biçerdöver ve traktörlerde yangın söndürme tüpü bulundurulmasının önemi anlatıldı.

Çiftçiler, hasadı yapılan bölgelerde sigara içmemeleri, ateşli piknik yapmamaları, mangal ve semaver yakmamaları konularında uyarıldı.

Muhtarlardan da duyarlı olmalarını isteyen ekipler, vatandaşların görebileceği yerlere afişler astı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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