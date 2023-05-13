JANDARMA EKİPLERİ, ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

VAN'ın Edremit ilçesinde jandarma ekipleri, annelere gül ve karanfil vererek, Anneler Günü'nü kutladı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini ve anneleri unutmadı. Anneler Günü nedeniyle ilçede bulunan şehit annelerini ziyaret eden jandarma ekipleri, şehit annelerinin ellerini öpüp, karanfil ve gül verdiler. Şehit anneleri bu anlamlı günde jandarmanın kendilerini hatırlamasıyla duygulandı. Jandarma ekipleri, daha sonra Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ndeki anneleri ziyaret edip, günlerini kutladı. Ekipler, Anneler Günü'nü kutlarken, sıcak yaklaşımlarıyla takdir topladılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel