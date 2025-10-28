Jandarma Ekipleri, 29 Ekim İçin Çocuklara Etkinlik Düzenledi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, jandarma ekipleri çocuklarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Altınyayla ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Kızılhöyük İlköğretim Okulu'nda program gerçekleştirildi.

Çocuklara boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtan jandarma ekipleri, öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı doyasıya yaşamalarını sağladı.