Jandarma Ekibi Kapadokya'da Çevre Bilincini Artırmak İçin Turistleri Bilgilendirdi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere çevre, doğa ve hayvan hakları konusunda bilgilendirme yaptı.

Ekiplerce Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan bölgede turistlere doğaya saygılı birey olmanın önemi anlatıldı.

Bilgilendirme faaliyetinin ardından 80 kişiye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması tanıtılarak telefonlarına yüklenmesi sağlandı.

Etkinlikle çevre bilincinin artırılması ve doğaya karşı duyarlılığın güçlendirilmesinin amaçlandığı öğrenildi.