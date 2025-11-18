Jandarma Düzensiz Göçmen Operasyonlarında 69 Organizatör Yakalandı

Jandarma ekiplerinin son iki haftada ülke genelinde düzenlediği operasyonlarda, 69 organizatör ile 2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, 69 organizatör ile 2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan organizatörlerden 47'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 89 araca ve 6 bota el konuldu.

İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.