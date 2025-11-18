Haberler

Jandarma Düzensiz Göçmen Operasyonlarında 69 Organizatör Yakalandı

Son iki haftada jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 69 organizatör ve 2 bin 386 düzensiz göçmen yakalanırken, 47 organizatör tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına alınan organizatörlerden 47'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 89 araca ve 6 bota el konuldu.

İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
