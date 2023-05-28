Jandarma ekipleri düzenlediği 2 ayrı operasyonla; uyuşturucu ve silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı. Operasyonlarda; 10 bin adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Jandarma'dan uyuşturucu ve tabanca operasyonu

İSTANBUL - Jandarma ekipleri düzenlediği 2 ayrı operasyonla; uyuşturucu ve silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı. Operasyonlarda; 10 bin adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Y.Ö., M.A. ve D.B. isimli şahısların yasadışı yollarla temin ettikleri tabanca ve uyuşturucu hapları Extacy, İstanbul ve çevre illerde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların Eyüpsultan ilçesinde Pirinççi Mahallesinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

3 Namlulu tabanca satıyorlarmış

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; söz konusu adreslerde ve şahısların kullandığı araçlarda arama yaptı. Aramalarda; şahısların üzerinde ve araçların çeşitli bölmelerine gizlenmiş vaziyette 10 bin adet uyuşturucu hap Extacy, 1 adet 6,35 3 namlulu tabanca ile 5 adet 6,35 mm fişek ele geçirildi.

Şüpheli (D.B.), adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Ö. ve M.A., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.