Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı

Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı, kendisini devlet görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Şüpheli durumlarda 112'nin aranması gerektiği belirtildi.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, kendisini devlet görevlisi olarak tanıtıp vatandaşlardan para, altın ya da IBAN üzerinden işlem talep eden aramaların dolandırıcılık olduğunu belirterek, şüpheli durumlarda 112'nin aranması uyarısında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı yurttaşları telefon dolandırıcılığına karşı bir videoyla uyardı. Videoda, kendisini jandarma olarak tanıtan kişilerin yurttaşları "adlarının bir soruşturmada geçtiğini" söyleyerek dolandırmaya çalıştıkları anlara ilişkin kurgulanan görüntüler yer aldı.

Videoyla birlikte yapılan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli vatandaşlarımız, sizi telefonla arayarak kendisini devlet görevlisi olarak tanıtan ve sizden para, altın veya IBAN üzerinden birikimlerinizi güvenli hesaplara aktarmanızı isteyen kişilere inanmayın. Devlet görevlileri sizden telefonla paranızı ve altınlarınızı güvenli hesaplara veya kişilere teslim etmenizi talep etmez. Bu tür aramalar dolandırıcılık yöntemidir. Şüpheli durumlarda lütfen 112'yi arayın."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

