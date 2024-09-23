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Jandarma'dan Narkoçelik-40 Operasyonu: 4 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-40 operasyonunda 3 ton 972 kg uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 kök kenevir ve 188 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. 125 sokak satıcısından 63'ü tutuklandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-40" operasyonlarında; 3 ton 972 kg uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonda yakalanan 125 sokak satıcısından 63'ü tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da "Narkoçelik-40" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 3 ton 972 kg uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, "125 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı. 63'ü tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Jandarma'dan Narkoçelik-40 Operasyonu: 4 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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