Jandarma'dan motosiklet sürücülerine denetim - Haberler

Jandarma'dan motosiklet sürücülerine denetim Kumluca ilçesinde 9 ayrı noktada motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kumluca ilçesinde 9 ayrı noktada motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kumluca ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, ilçe genelinde 9 ayrı noktada motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 66 motosiklet sürücüsüne 62 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 30 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerden ekiplerin uygulama yaptığını görerek kaçmaya çalışan bazı sürücüler ise motosikletli ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. AA / Mehmet Çakmak - Güncel Kumluca Güncel Haberler

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