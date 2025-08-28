Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu: 847 bin hap ele geçirildi

İstanbul'daki operasyonda 847 bin 600 uyuşturucu hap ve 290 kilogram ham madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, gençleri uyuşturucu maddelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

ZEYTİNBURNU ve Sarıyer'de Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 847 bin 600 uyuşturucu hap ve 290 kilogram ham madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere Zeytinburnu ve Sarıyer'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'3 GÜNDE YAKALADIĞIMIZ UYUŞTURUCU HAP MİKTARI 2 MİLYON 350 BİN'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Son 3 günde İstanbul ve Konya'da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin. Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidirö ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
