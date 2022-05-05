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Jandarma, çocuk ve genç mahkumlara trafik eğitimi verdi

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Jandarma, çocuk ve genç mahkumlara trafik eğitimi verdi

Kayseri'de jandarma trafik timleri tarafından cezaevindeki çocuk ve genç mahkumlara trafik eğitimi verildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma trafik timleri tarafından cezaevindeki çocuk ve genç mahkumlara trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında trafik kuralları konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerini sürdürüyor.

Jandarma, Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunan hükümlü ve tutuklulara sosyal yaşamlarında trafik kuralları ile bilinçlenmelerini sağlamak için trafik eğitimi verdi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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