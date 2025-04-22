Jandarma, Çocuk Bayramı'nda Hastanedeki Miniklere Moral Verdi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bilkent Şehir Hastanesi'nin Çocuk Hastanesi bölümünde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Hastane bahçesinde jandarma tarafından düzenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte Çankaya Köy Hizmetleri İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sunarken, Jandarma Arama Kurtarma köpekleri de gösteri düzenledi.

Türk bayraklarıyla süslenen bahçede çocuklar, jandarmanın çeşitli birimlerinden gelen personelle oyunlar oynadı ve fotoğraf çektirdi.

Etkinlikler kapsamında hastanenin yataklı servisinde tedavi gören çocuklar da ziyaret edildi.

Jandarma ekipleri, çocuklara çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.