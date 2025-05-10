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Jandarma, Büyükbaş Hayvanın Doğumuna Yardımcı Oldu

Jandarma, Büyükbaş Hayvanın Doğumuna Yardımcı Oldu
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Düzce'de devriye atan jandarma ekipleri, merada zorlanan büyükbaş hayvanın doğumuna müdahale ederek, hayvanı yavrusu ile birlikte sahibine sağ salim teslim etti.

Büyükbaş hayvanın doğumunu jandarma yaptırdı

DÜZCE - Düzce'de büyükbaş hayvanın doğumu devriye atan jandarma personelinin müdahalesiyle gerçekleşti.

Gündolaması köyünde hayvan hırsızlıklarının önlenmesi çerçevesinde jandarma ekiplerince yapılan devriye esnasında merada otlayan büyükbaş hayvanın doğum esnasında zorlandığı fark edildi. Çevrede hayvan sahibinin olmadığını fark eden jandarma personelleri hemen hayvanın yanına giderek büyükbaş hayvanın doğumuna yardımcı oldu. Doğum yapan büyükbaş hayvanın ve yavrusunun durumunu kontrol eden jandarma ekipleri daha sonra hayvanın sahibi olan Ömer Konca'ya durum bildirerek, hayvanlar sağ olarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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