Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi. Baskında kalaşnikoftan, otomatik akrep tabancaya kadar çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Jandarma baskınından adeta cephanelik çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi. Baskında kalaşnikoftan, otomatik akrep tabancaya kadar çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda, Ayvalık ilçesi Küçükköy beldesinde ikamet eden K.G.isimli şahsın silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi elde edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüpheliye ait 1 işyeri, 1 çiftlik ve 1 ev olmak üzere toplam 3 adreste aramalar yapıldı.

Yapılan aramalarda 1 adet kaleşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet scorpion (akrep) marka makinalı tabanca, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 880 adet 7.62 mm. Kaleşnikof mermisi, 590 adet tabanca fişeği, 137 adet av fişeği, 3 adet kaleşnikof şarjörü, 6 adet tabanca şarjörü, 3 adet bıçak

Ele geçirildi. Olayla ilgili olarak; şüpheli K.G. yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.