Afyonkarahisar'da kaza sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın ailesine acı haber verildi. Şehidin yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Afyonkarahisar'da kaza yerinde önlem alırken kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın (33), Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin Döngele Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verdi. Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli'den oğullarının şahadet haberini alan baba Mustafa ve anne Bayram Tatlı çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı. Ailenin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,