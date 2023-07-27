Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran Şehit Oldu

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de kalp krizi geçirmesi sonucu şehit oldu. Şehit Buran İstanbul'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çobanbey Jandarma Danışman Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, 26 Temmuz Çarşamba günü öğle vakti kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Buran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Buran için akşam saatlerinde Kilis Asri Mezarlığında tören düzenlendi. Ali Buran'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda musalla taşına konuldu. Kıdemli Başçavuş Buran'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunup yapılan duanın ardından İstanbul'a uğurlandı. Kilis'teki törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Elbeyli Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Suat Orhan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve silah arkadaşları katıldı.

İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

İkindi namazını müteakip İstanbul Beykoz Tokatköy Yeni Camideki kılınan cenaze namazına askeri ve mulki erkan ile diğer yetkililerin yanısıra, şehidin aile bireyleri yakınları ile birlikte İstanbul'daki Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Cebeci, Genç Develililer Derneğini temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ötünç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ali Buran'ın cenazesi kılınan namazın ardından Beykoz Anadolu Kavağı Kabristanında toprağa verildi. - KAYSERİ