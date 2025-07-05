Jandarma Astsubay Emirhan Altın Kırıkkale'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

İSTANBUL'da bariyere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Emirhan Altın (24), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Çatalca ilçesi Çatalca- İstanbul kara yolu Muratbey mevkisinde dün saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, içerisinde jandarma personelinin bulunduğu 34 DZC 538 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobildeki Jandarma Astsubay Emirhan Altın hayatını kaybederken, uzman çavuşlar S.S. ve İ.B. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emirhan Altın'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Aşağımahmutlar Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Altın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emirhan Altın'ın babası Uğur Altın, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Emirhan Altın'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.