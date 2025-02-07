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Jandarma Asayiş Vakfı, Osmaneli'deki Öğrencilere Destekte Bulundu

Jandarma Asayiş Vakfı, Osmaneli'deki Öğrencilere Destekte Bulundu
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Jandarma Asayiş Vakfı Bilecik İl Temsilciliği, Osmaneli ilçesindeki Yeşilçimen İlkokulu'nda öğrencilere kışlık ayakkabı ve elbise dağıtarak onlarla buluştu. Ayrıca jandarma teşkilatını tanıtıcı materyaller verildi.

Jandarma Asayiş Vakfı Bilecik İl Temsilciliği, Osmaneli ilçesinde öğrencilerle buluştu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve Jandarma Asayiş Vakfı üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü Yeşilçimen İlkokulunda eğitim gören 36 öğrenciyi Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ile birlikte ziyaret etti.

Jandarma teşkilatını tanıtıcı broşürlerin yanı sıra çeşitli hediyeler veren üyeler, kışlık ayakkabı ve elbise dağıttı.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Erbakıcı ve üyeleri, köy ziyaretleri kapsamında köylülerle ve yaşlılarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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