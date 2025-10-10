Şehit Jandarma Astsubaylar İçin Tören Düzenlendi

TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene, şehitlerin aileleri, yakınları ve görev arkadaşlarının yanı sıra Sakarya Vali Vekili Selda Dural, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve polisler katıldı. Törenin ardından şehit Tacettin Gün'ün cenazesi Adana'ya, Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi ise Manisa'ya gönderildi.

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI,(Sakarya),