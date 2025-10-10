Haberler

Şehit Jandarma Astsubaylar İçin Tören Düzenlendi

Şehit Jandarma Astsubaylar İçin Tören Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için Adapazarı'nda tören gerçekleştirildi. Törene şehit aileleri, milletvekilleri, askeri erkan ve polisler katıldı. Cenazeler, Tacettin Gün'ün Adana'ya, Hakkı Eryılmaz'ın ise Manisa'ya gönderildi.

TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene, şehitlerin aileleri, yakınları ve görev arkadaşlarının yanı sıra Sakarya Vali Vekili Selda Dural, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve polisler katıldı. Törenin ardından şehit Tacettin Gün'ün cenazesi Adana'ya, Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi ise Manisa'ya gönderildi.

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI,(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.