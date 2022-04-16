Jandarma Akseki'de şehitliklerin temizlik ve bakımını yaptı - Haberler

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Jandarma Akseki'de şehitliklerin temizlik ve bakımını yaptı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Jandarma Akseki'de şehitliklerin temizlik ve bakımını yaptı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Şehitler Haftası dolayısıyla jandarma ekipleri şehitlikte temizlik çalışması yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde Şehitler Haftası dolayısıyla jandarma ekipleri şehitlikte temizlik çalışması yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erenyaka ve Yarpuz mahallelerindeki şehitlik ve parklarda temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan Gazipaşa İlçesinde de Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Süleyman Gür, şehadet yıl dönümünde Korubaşı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anıldı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Antalya, Akseki, Güncel, Haberler

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