Jandarma Akseki'de şehitliklerin temizlik ve bakımını yaptı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde Şehitler Haftası dolayısıyla jandarma ekipleri şehitlikte temizlik çalışması yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erenyaka ve Yarpuz mahallelerindeki şehitlik ve parklarda temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan Gazipaşa İlçesinde de Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Süleyman Gür, şehadet yıl dönümünde Korubaşı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anıldı.