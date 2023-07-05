Jandarma 6 ayda 2 bin 897 aranan şahsı yakaladı

AKSARAY - Aksaray'da aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ayda 2 bin 897 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 159'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, Jandarma Suç Araştırma ve komando ekipleri, ilçe, belde ve köylerde özellikle devriye ve yol kontrollerinde aranan şahısların peşine düştü. Kent genelinde geniş çapta uygulama ve denetimler yapan jandarma ekipleri, 01 Ocak - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında toplam 2 bin 897 aranan şahsı yakaladı. İşlemleri yapılan 2 bin 897 şahıstan 159'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslarla ilgili yasal işlem süreci devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması ve yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesini sağlamak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.