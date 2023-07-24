Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 organizatör ve 13 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında tekne motoru, şişme bot ve benzin bulunuyor.

Jandarma 3 organizatör ve 13 düzensiz göçmeni yakaladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 organizatör ve 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda; Ayvalık'ta 3 şüphelinin yabancı uyruklu şahısları yasadışı yollarla yurtdışına çıkartmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu kullanmış oldukları minibüs ile öncülük yapan 1 ticari taksi icra edilen operasyon yakalandı. Operasyonda 13 düzensiz göçmen (9 erkek, 4 kadın/Yemen uyruklu), 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 2 adet el pompası, 45 litre benzin ve olayda kullanılan 2 araçta ele geçirildi. Olayda yakalanan 13 düzensiz göçmen Bandırma Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Olaya karışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.