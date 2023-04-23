Jandarma, 23 Nisan'da depremzede çocukları unutmadı Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yurtlarda kalan depremzede çocukları ziyaret ederek çeşitli etkinliklerde bulundu.

Jandarma, 23 Nisan'da depremzede çocukları unutmadı

KASTAMONU - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yurtlarda kalan depremzede çocukları ziyaret ederek çeşitli etkinliklerde bulundu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şeyh Şaban-ı Veli erkek yurdunda bulunan depremzede çocuklara yaşadıklarını bir nebze unutturmak ve çocuk bayramını kutlamak için ziyaret etti.

Çocuklara Türk bayrağı, çocuk dergisi ve rüzgar gülü hediye eden jandarma ekipleri, onlarla yakından ilgilenip yüzlerini çeşitli renklere boyadı.

Jandarma ekipleri, Garip isimli arama kurtarma köpeğiyle çocuklara gösteri yaptı. Çocuklar, meraklı gözlerle gösteriyi beğeniyle izledikten sonra Garib'in başını okşayarak sevip fotoğraf çektirdi.

Jandarma ekipleriyle keyifli vakit geçiren öğrenciler, birlikte çeşitli oyunlar oynayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Jandarma ekipleri, çocukların keyifli ve eğlenceli bir gün geçirmesini sağladı. Eğlence sonrasında çocuklar, jandarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca Jandarma ekipleri tarafından İhsangazi ilçesinde bulunan Kanlıgöl İlkokulunda ki çocuklar da unutulmayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ziyaret etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren jandarma ekipleri, çocuklarla birlikte oyunlar oynadı ve Garip isimli arama kurtarma köpeği ile eğlenceli vakit geçirdi.