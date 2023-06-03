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Jandarma, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirdi

Jandarma, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirdi

Güncel Haberler

Jandarma ekipleri, Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Besni ilçesine bağlı Yeniköy ve Çomak köyünde çalıntı motosiklet olduğu ihbarını aldı. Besni Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Besni Yeniköy ve Çomak köyünde yaptığı kontrolde, E.P. ve H.M isimli şahsın kullanmakta olduğu motosikletlerin plakasının olmadığı, şase numarasından yapılan sorgulama sonucunda Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Cumhuriyet Savcılığı ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalıntı kaydının olduğu tespit edildi. Çalıntı motosikletler muhafaza altına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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