Jandarma 186. Yıl Dönümünü Sapanca Gölü'nde Kutladı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümü kapsamında Sapanca Gölü'nde 'Vatan için Milleti ile Omuz Omuza Jandarma 186 Yaşında' yazılı pankart açtı. Etkinlik, kano sporcuları ve vatandaşlardan ilgi gördü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatının kuruluşun 186. yıl dönümü dolayısıyla Sapanca Gölü'nde pankart açtı.

Jandarmanın kuruluşunun yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından "Vatan için Milleti ile Omuz Omuza Jandarma 186 Yaşında" yazılı pankart Sapanca gölü üzerinde açıldı.

Jandarma personelinin etkinliği, kano sporcuları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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