James Webb Uzay Teleskobu Yakın Bir Yıldız Sisteminde Suyun Varlığını Keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yakın bir yıldız sisteminde su buharı tespit etti. Gökbilimciler, PDS 70 olarak bilinen genç gezegen sisteminde suyun varlığını ortaya koydu. Bu keşif, uzayda su ve yaşam sorusunu gündeme getirdi.

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) geçtiğimiz yıl göreve başladığından bu yana birçok yeni keşif gerçekleştirdi. Şimdiye kadar üretilmiş en güçlü uzay teleskobu olan JWST, şimdi de yakın bir sistemde suyun varlığını ortaya koydu.

Yakın bir yıldız sisteminde su buharı keşfedildi

Gökbilimciler, yakındaki bir yıldızın etrafındaki toz bulutunda su buharı tespit ettiler. PDS 70 olarak bilinen genç gezegen sistemi, dünyamızdan 370 ışıkyılı uzaklıkta. Bu sistemin merkezindeki yaklaşık 5,4 milyon yaşında bir yıldız, güneşimizden ise oldukça soğuk. Yıldızın çevresinde ise iki gaz devi gezegen bulunuyor.

Sistemin içerisinde iki farklı gaz ve toz diski yıldızı çevreliyor. İç ve dış diskler, 8 milyar kilometre ile ayrılırken gaz devleri de bu boşlukta yer alıyor. Bilim insanları geçtiğimiz günde bu sistemde yer alan PDS 70b'nin yörüngesini bir başka gezegenle paylaşıyor olabileceğini ortaya çıkarmıştı.

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Son dönemde gözünü PDS 70 sistemine çeviren bilim insanları James Webb teleskobunun Orta Kızılötesi Cihazı aracılığı ile yıldızdan 160 milyon kilometre daha az bir mesafede, iç diskte su buharı imzası tespit etti. Gökbilimciler, PDS 70'in ilerleyen zamanlarda güneş sistemimize benzer şekilde küçük, kayalık gezegenlere ev sahipliği yapabileceğine inanıyor.

Gökbilimciler, yaşı göz önüne alındığında yıldızın yakınında su buharı keşfettiklerine oldukça şaşırmış durumdalar. PDS 70'in gezegen oluşturan bir yıldız için nispeten oldukça yaşlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu çağda gezegen oluşturan bir diskte daha önce su tespit edilmemişti. Son bulgularla birlikte uzayda su ve yaşam sorusu da yenide alevlenmiş oldu.

Bilim insanları iç diskte bir gezegen oluşması durumunda suyu da barındırabileceğini ifade ediyor. Ancak bu suyun yıldızın oluşturduğu radyasyona nasıl dayandığı henüz açıklanabilmiş değil. Bu yıldızın gerçekten yaşanabilir bir gezegen oluşturup oluşturmayacağını ise zaman gösterecek.

Su genel olarak yaşam kaynağı olarak kabul edildiği için oluşacak yeni gezegenlerdeki su varlığı oldukça büyük önem taşıyor. Peki sizce uzayda su bulmak yaşam için yeterli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.