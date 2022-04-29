James Webb Uzay Teleskobu, hizalama aşamasını tamamladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu'nun, hizalama aşamasını tamamladığı bildirildi.

Ajans, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, teleskobun "net ve iyi odaklanmış" görüntüler yakalayabildiğini doğruladı.

Teleskobun aynalarının hizalanmasına ilişkin sürecin 7'nci ve son etabını da başarıyla tamamlandığı ve bir sonraki "bilimsel aracı devreye alma" aşamasına geçmeye hazır olduğu belirtildi.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Webb Optik Teleskop biriminde yönetici Lee Feinberg, James Webb'in kaydettiği ilerlemeye ilişkin, "Başarılı şekilde hizalanmış bir teleskoptan elde edilen bu olağanüstü test görüntüleri, evreni keşfetmek için cesur bir bilimsel vizyon olduğunda, ülkeler ve kıtalar üzerindeki insanların neler başarabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Uzay araçları imalatı yapan ABD'li Ball Aerospace Şirketi'nden dalga yüzü algılama ve kontrol uzmanı Scott Acton, James Webb ile çekilen görüntülerin insanlığın "evreni görme biçimini derinden değiştirdiğini" ve dünyadaki herkesin uzayı bu şekliyle görmesini arzuladığını söyledi.

Ayrıca teleskobun, beklentilerin üzerinde optik performans sergilediği aktarıldı.

Yedi etaptan oluşan hizalamada, 18 altıgen berilyum ayna parçasından oluşan teleskobun her bir aynası hizalanarak yıldızlardan ve galaksilerden net ve odaklanmış görüntüler alındı.

NASA 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.