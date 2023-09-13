James Webb Teleskobu Dünya Dışında Yaşamın İpuçlarını Keşfetti

James Webb Teleskobu, başka bir gezegenin atmosferinde canlılar tarafından üretilen bir molekül olan dimetil sülfürü keşfetti. Bu keşif, dünya dışında yaşam olabileceğine dair heyecan uyandırdı.

En merak edilen konulardan birisi hiç şüphesiz başka gezegenlerde hayat olup olmadığı. İnsanoğlu dünyada yalnız olup olmadığını hem merak ediyor. James Webb teleskobu dünya dışında yaşam olabileceğine dair ufak bir ipucu yakaladı. 120 ışık yılı uzaklıkta bir gezegenin atmosferini incelerken bir molekül gözlemledi. Bu öyle sıradan bir molekül değil. Dünyada yani yalnızca canlılar tarafından üretilen bir molekül…

Dünya dışında yaşamın ipuçlarını James Webb Teleskobu keşfetti!

Bu NASA için küçük Dünya için büyük keşfi ünlü James Webb Teleskobu yaptı. Daha nice keşiflere imza atan bu teleskop bu sefer bir yaşam belirtisi keşfetti. Başka bir gezegenin atmosferinde dimetil sülfür buldu. Bu molekül tatlı suların yanı sıra tuzlu denizlerdeki fitoplanktonlar, tarafından üretilir. Peki bu fitoplanktonlar nasıl canlılar? Kısaca şöyle açıklayabiliriz. Mikroskobik boyutta bitki benzeri organizmalar olduğunu söyleyebiliriz.

Aslan takımyıldızında Dünya'nın kütlesinin neredeyse dokuz katı olan bir öte gezegen olan K2-18 b'ye yönelik yeni bir araştırma ilginç keşiflere yol açtı. Atmosferinde bulunan dimetil sülfür, dünya dışında yaşam olabileceğine dair heyecan uyandırdı. Ayrıca metan ve karbon dioksit gibi karbon taşıyan moleküllerinden bolca mevcut. Bu keşif uzak dünyanın okyanus üzerinde hidrojen açısından zengin bir atmosfere sahip olduğunu öne süren önceki çalışmaları destekliyor.

Tarihi gün: Parlamento'da uzaylı cesedi sergilendi!

Evrende var olduğuna inanılan bu tür gezegenlere "hidrojen" ve "okyanus" kelimelerinin birleşiminden oluşan Hycean adı veriliyor. Gökbilimci Nikku Madhusudhan, Cambridge Üniversitesi'ndeki bir videoda bu konu hakkında bir açıklama yaptı. "Bu (dimetil sülfit) molekülü Dünya üzerindeki hayata özgüdür. Bu molekülün Dünya üzerinde üretilmesinin başka yolu yoktur." dedi. Dış gezegenlerde biyolojik bir imza olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle, Hycean dünyaları da dahil olmak üzere dış gezegenlerde ve yaşanabilir.

Henüz hiçbir şey net değil tabiki. Bu nedenle araştırmalar da devam ediyor. Dünya dışında yaşam olduğunu kanıtlamak için daha fazla gözleme ihtiyaç var. James Webb Teleskobu da bu araştırmalarda önemli rol oynamaya devam edecek. Bildiğimiz şekliyle yaşamın önemli bileşenleri olan su ve metandır. Bu keşifler dünya dışı yaşamın ve biyolojik aktivitenin varlığına işaret ediyor.