James Webb, lavlarla kaplı gezegene gözünü dikti! - Haberler

James Webb Uzay Teleskobu'nun uzaya fırlatılmasının ardından yaklaşık 5 ay geçti. Şimdiye kadar üretilen en güçlü uzay teleskobunun bilimsel araçlarında kalibrasyon çalışmaları ise devam ediyor. Birkaç hafta içinde tam kapasite çalışmaya başlayacak olan James Webb, şimdiden etkileyici görüntüler yakalamayı başarıyor.

Nasa, teleskobun kalibrasyon çalışmaları kapsamında yeni hedefler belirlemiş durumda. Bu hedeflerden ilki lavlarla kaplı "55 Cancri e" olurken, diğeri ise atmosfersiz gezegen "LHS 3844 b". Her ikisi de güneş sistemimizin dışında olan bu gök cisimleri süper gezegen olarak nitelendiriliyor.

Galaksideki gezegenlerin jeolojik çeşitliliği ve Dünya'nın evrimi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen NASA, bu yüzden bahsi geçen iki gezegeni tercih etti. Uzay ajansı aynı zamanda teleskobun yüksek hassasiyetli spektrograflarını da kalibre edecek.

Is it possible for a rocky planet to be so hot that the surface is molten and the clouds rain lava? ?? ?? #NASAWebb will find out: https://t.co/Uo3oeklLMu ??: Artist illustration, credit NASA, ESA, CSA, Dani Player (STScI) pic.twitter.com/OrZZXMp4CR — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) May 26, 2022

Lavlarla kaplı olan "55 Cancri e" kendi güneşinden sadece 2.4 milyon km uzaklıkta yer alıyor. Bizim Güneş'e yaklaşık 150 milyon km uzaklıkta olduğumuz düşünüldüğünde "55 Cancri e"nin güneşe oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu gezegen o nedenle çok yüksek yüzey sıcaklıklarına ev sahipliği yapıyor. Gezegenin bazı bölümlerinin lav okyanusları ile kaplı olduğu düşünülüyor.

Çok daha küçük ve daha soğuk olan "LHS 3844 b" ise bilim adamlarına çok daha farklı bilgiler sunacak. Güneş dışı gezegenin yüzeyindeki kayalar, James Webb Uzay Teleskobu aracılığı ile daha yakından incelenecek. Her bir kayanın farklı spektrumları olduğunu belirten bilim insaları bu sayede gezegenin bileşenleri hakkında da fikir sahibi olacak.

Dünya'mızdan oldukça uzakta iki farklı karaktere sahip bu iki gezegen birçok bilinmeze gebe. Bu iki gezegeni inceleyerek James Webb Uzay Teleskobu da yeteneklerini gözler önüne serecektir. Aynı zamanda bu bu araştırma şidmiye kadarki en güçlü teleskobun son ayarlamaları için de önemli bir süreç.

Peki siz James Webb Uzay Teleskobu ve odaklandığı gezegenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

