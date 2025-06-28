James Arthur İstanbul'da Konser Verecek

James Arthur İstanbul'da Konser Verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz şarkıcı James Arthur, 23 Ağustos'ta İstanbul Lifepark sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. The Pisces World Tour kapsamında gerçekleştireceği konserde ünlü parçalarını seslendirecek. Biletler 1 Temmuz'da satışa çıkacak.

İngiliz şarkıcı James Arthur, 23 Ağustos'ta İstanbul Lifepark sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Lifepark'tan yapılan açıklamaya göre, The Pisces World Tour kapsamında İstanbul'a gelen James Arthur, "Say You Won't Let Go", "Impossible", "Train Wreck" ve "Rewrite the Stars" gibi parçalarıyla tanınıyor.

Dijital platformlarda yüz milyonları aşan dinlenme sayılarına ulaşan İngiliz şarkıcı, şimdiye kadar "James Arthur", "Back from the Edge" ve "YOU" isimli albümlere imza attı.

Lifepark ve Neo Events iş birliğiyle düzenlenen konserin biletleri 1 Temmuz'da satışa çıkacak???????.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: O gece telefon aldık
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.