Haberler ›› Güncel ›› JAK Timleri Ilgaz Dağı'nda Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

JAK Timleri Ilgaz Dağı'nda Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

11 Aralık 2023 11:41 Son Güncelleme: 11:42 Abone Ol

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri, Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda, JAK timleri tarafından, teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalanların kurtarılması amacıyla tatbikat yapıldı. Tatbikatta, senaryo gereği telesiyejde kurtarılmayı bekleyenler için harekete geçen ekipler, telesiyej tellerine tırmanarak halatla mahsur kalan iki kişiye ulaştı. Görevliler tarafından mahsur kaldıkları yerden alınanlar, halatlarla indirildi. JAK timi, tatbikatın sonunda telesiyej tellerinden halatla sarkarak Türk bayrağı açtı.