Davraz Kayak Merkezi'nde JAK 164 kişiyi kurtardı

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin Davraz Kayak Merkezi'nde sezon boyunca yaralanan 164 kişiye müdahale ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Davraz Kayak Merkezi'ne ziyarete gelen kayakseverlere her türlü imkan sağlandığı belirtildi.

Tesisteki spor etkinliklerinde istenmeyen kazalar medyana geldiği ifade edilen açıklamada, sezon boyunca yaralanan, mahsur kalan, düşen, 164 kişiye müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kış sezonunun başlaması ile birlikte Davraz Kayak merkezinde görev yapan Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kayak merkezinde düşme sonucu yaralanan, mahsur kalan ve yardıma ihtiyaç duyan sporcular ile vatandaşları kar üstü motosikletleri ile bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etmekle görevlendirilmiştir."