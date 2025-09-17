Jair Bolsonaro, Irkçı Sözleri Nedeniyle Tazminat Ödemeye Mahkum Oldu

SAO PAULO, 17 Eylül (Xinhua) -- Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, görevdeyken kullandığı ırkçı sözlerden dolayı 1 milyon real (yaklaşık 188.000 ABD doları) tazminat ödemeye ve kamuoyundan özür dilemeye mahkum edildi.

Kararı salı günü ülkenin güneyindeki Porto Alegre kentinde bulunan Federal Bölge Mahkemesi verdi. Bolsonaro, 11 Eylül'de Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından 2022 yılında darbe girişiminde bulunma suçlamasıyla 27 yıl 3 ay hapse çarptırılmıştı.

Mahkeme son kararında Bolsonaro'yu 2021 yılında canlı yayında Afrika kökenli genç bir adamın kıvırcık saçları hakkında sarf ettiği, toplumun değerlerini yıpratıp toplu olarak ahlaki hasara yol açan sözleri dolayısıyla suçlu buldu.

Söz konusu yayında Bolsonaro, destekçilerinden olan kişinin Afrika tarzı saç biçimini "hamam böceği yuvasına" benzeterek bu kişinin bitli olduğu imasına bulunmuştu.

Davaya bakan yargıçlar, Bolsonaro'nun sözlerinin ırkçı nitelik taşıdığını belirterek, savunma avukatlarının bu sözlerin "şaka" olduğu yönündeki savlarını reddetti.

Bolsonaro'nun sözlerinin "genel olarak siyahi topluma yönelik saldırgan ve ayrımcı içeriğe sahip olduğunu" ve "şaka kisvesi altında ayrımcılık" içerdiğini değerlendiren Yargıç Rogerio Fraveto, bu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve "beyazların üstünlüğü" düşüncesinin sürdürülmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Karara karşı bir üst mahkemede temyiz imkanı bulunuyor.