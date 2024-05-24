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Jackie Matisse'in 'Uçurtma Zamanı' Sergisi Arter'de

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Fransız sanatçı Jackie Matisse'in 'Uçurtma Zamanı' başlıklı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, Matisse'in uçurtmalarına iç mekanda bütünlüklü bir bakış sunuyor.

Fransız sanatçı Jackie Matisse'in "Uçurtma Zamanı" başlıklı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu.

Arter'den yapılan açıklamaya göre, Gill Eatherley'nin küratörlüğünü üstlendiği sergi, Matisse'in uçurtmalarına iç mekanda bütünlüklü bir bakış sunuyor.

Sergiyle paralel etkinlikler kapsamında, hareket tasarımı ve yönetimini Polly Motley'nin, video ve canlı görüntü tasarımını Molly Davies'in üstlendiği "Deniz Kuyrukları Performansları" ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Jackie Matisse'in de üretiminde yer verdiği sezgisel süreçlere odaklanan performanslar, Arter binasının farklı alanlarına yayılan serginin geçmişi ve bugünüyle bağlantılar kuruyor.

Catherine Shannon tarafından tasarlanan haute couture kostümler, dansçıları başka dünyalara taşıyor.

Teknik uygulamasını Philip Roy'un yaptığı gösteride, dansçılar Barış Diker, Beste Demir, Diren Ezgi Yıldızkan, Ekin Ancel, Gizem Seçkin ve Halil İbrahim Aygün yer alıyor.

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu gösteriye kayıt yaptırmak için "biletler@arter.org.tr" adresine e-posta gönderilebilir.???????

Kaynak: AA / Güncel

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