J.p. Morgan China Ceo'su Çin'de Uzun Vadeli Yatırımlar Konusunda İyimser - Haberler

SHANGHAİ, 24 Mayıs(Xinhua) -- J.P. Morgan China CEO'su Mark Leung, bir çevrimiçi zirvede yaptığı konuşmada, J.P. Morgan'ın Çin'de yatırım fırsatları konusunda iyimser olduğunu söyledi. Leung, J.P. Morgan Küresel Çin 2022 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Çin şimdi ikinci büyük ekonomi olduğu gibi dünyada en büyük imalat ve ticaret ortağıdır. Bu durum Çin'de faaliyet gösteren çokuluslu şirketleri destekleyebilen ve yurtdışına açılan Çinli şirketlere yardım edebilecek finans kuruluşlarına çok büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

J.P. Morgan'ın Çin'deki istikrarlı ve hızlanan gelişiminin ülkenin finansal dışa açılmasından yararlandığını da sözlerine ekledi. Leung'a göre, Çin'in sermaye piyasası açılımını gerçekleştirdiği ortamda, J.P. Morgan'ın yatırım ve kurumsal bankacılık, menkul kıymetler hizmetleri, ticari bankacılık ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini söyledi. Şirketin iki yan kuruluşu, J.P. Morgan Menkul Kıymetler (Çin) Ltd. Şti. ile J.P. Morgan Vadeli İşlemler Ltd. Şti., Çin'deki ilk tamamen yabancı sermayeli menkul kıymetler ve vadeli işlemler girişimleri oldu.

Leung, "Vadeli işlemler şirketlerinin tam kontrolü, yerel ve küresel müşterilerin Çin'in vadeli işlemler borsalarında emtia ve menkul kıymet sözleşmelerinin takas işlemlerini daha iyi yürütmesine yardımcı oluyor" dedi. J.P. Morgan, ticari bankacılık alanında ise orta ölçekli Çinli işletmelere uluslararası pazarlara girmelerine yardımcı olan hizmetler sunarak faaliyet alanını genişletti. Leung'a göre J.P. Morgan, daha fazla alanda lisans alarak Çin'e daha fazla sınır ötesi ürün ve platform sunacak ve müşteriler için daha yerelleştirilmiş hizmetler ve destek geliştirecek.

Leung, Çin'in yeşil gündeminden bahsederken, J.P. Morgan'ın Çinli müşterilerinin düşük karbonlu bir dünyaya geçişti yönünü bulabilmesi için yardımcı olmaya kararlı olduğunu söyledi. J.P. Morgan geçen yıl Çin'de faaliyete başlamasının yüzüncü yılını kutlamıştı. Leung, "Bu ülkede yeni yüzyılımızı kucaklamak için iyi bir konumda olduğumuzdan emin olmaya çok odaklandık." dedi.

Xinhua / Güncel