İzzet Aydın kimdir? Gazeteci izzet Aydın hayatı ve biyografisi

Başarılı gazeteci İzzet Aydın, Yazılı ve dijital medya alanında yürüttüğü başarılı faaliyetlerle adından söz ettiriyor. Mesleğinde ilkeli çizgisini koruyan ve gazeteciliği yeni nesil ihtiyaçlara entegre ederek icra eden Gazeteci İzzet Aydın hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki İzzet Aydın kimdir?

2012 yılında gazeteciliğe adım atan izzet Aydın, ilkeli habercilik anlayışı ile basılı yayın ve dijital basın dünyasında tanınıyor. Basılı medya ile kariyerine başlayan ve dijital basında kariyer basamaklarına devam eden Aydın, ZMG Zorlu Medya Grubu Şirketinin kurucusudur. Hayatı ve biyografisi hakkında detaylar merak edilen başarılı gazeteciyi mercek altına alıyoruz.

GAZETECİ İZZET AYDIN KİMDİR?

15.08.1978 yılında Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı yeni mahalle köyünde dünyaya geldi. Açık öğretim mezunu olan Aydın 2012 yılına kadar özel sektör ve devlet kurumunda uzun zaman çalışarak 30 temmuz 2012 yılında ilk sosyal medya sayfası kurarak internet gazeteciliğine başladı. Henüz yolun başındayken gazetede özel haberleri yayınlanmaya başladı. 2014 yılında Kent Meydanı adı altında yerel basılı gazete kuran aydın, 2015 yılında (İHA) İhlas Haber Ajansı'nda Asayiş muhabiri olarak çalışmaya başladı.

ULUSLARARASI SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DERNEĞİ BAŞKANI

ZMG zorlu medya grubu Adında şirketi olan Aydın'ın bünyesinde 6 haber ajansı, 1 yazılı gazete, 1 internet televizyonu, 4 farklı firmalar bulunduruyor.2018 Yılında ULUSLARARASI İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE GAZETECİLER DERNEĞİ (UİGAD) Kurucu Başkanı olan Aydın, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD)'da kurucu başkanlığını yaptı. Aydın, Ayrıca ULUSLARARASI SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DERNEĞİ (USMEK)'in kurucu Genel Başkanı. Aydın evli 1 çocuk babasıdır.