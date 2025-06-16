İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan İsrail'e Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de bir İsrail piyade birliğine saldırı düzenlediğini ve ölü ile yaralılar olduğunu açıkladı. Saldırının ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik operasyonları yeniden başlattığı bildiriliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir İsrail piyade birliğinin hedef aldığını, saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleriyle ortak yürütülen operasyonda, bir evin içine sığınan İsrail askerlerinin antipersonel füzesiyle vurulduğu kaydedildi.

Saldırıda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Kassam Tugayları'ndan daha sonra yapılan bir başka açıklamada ise aynı bölgede bir İsrail askerinin keskin nişancı ateşiyle öldürüldüğü de paylaşıldı.

-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bin 432'ye, yaralıların sayısı da 128 bin 923'e yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 338'e, yaralıların sayısı da 2 bin 831'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush - Güncel
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